Аудит допомоги США: 30 мільярдів доларів витратили без порушень

Рахункова палата за підтримки Офісу урядової підзвітності США (GAO) провела чотири аудити використання бюджетної допомоги Сполучених Штатів у 2022-2024 роках.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що результати перевірок підтвердили ефективне використання понад 30 млрд дол.

Основна частина коштів була спрямована через програму PEACE in Ukraine – 27,05 млрд дол, з яких 12,7 млрд дол отримав Пенсійний фонд. Ще 1,7 млрд дол виділили за додатковою угодою до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку, а 1,1 млрд дол – у межах Гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва.

Рахункова палата подала рекомендації, завдяки яким повернуто 14,6 млн грн (500 тис дол) переплат за програмою медичних послуг. Внутрішній аудит Національної служби здоров'я України додатково виявив переплату 46,8 млн грн (1,6 млн дол), з яких уже повернули 4,3 млн грн (140 тис дол).

Також Міністерство економіки після рекомендацій Рахункової палати верифікувало осіб, які незаконно отримали кошти через "єПідтримку". До бюджету повернуто 122,7 млн грн (4,2 млн дол).

Нагадаємо:

Реальна вартість американської військової допомоги Україні значно нижча, ніж заявлено офіційно. Замість понад 60 млрд дол, які називають у Вашингтоні, фактична сума оцінюється у 18,3 млрд дол.