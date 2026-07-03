Новини 3 липня: атаки РФ на українські АЗС, відключення світла

Про що сьогодні говорили:

Про АЗС. У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.

Російські війська під час повітряної тривоги атакували автозаправну станцію у Лубенському районі Полтавської області.

Про відключення. У Києві та Київській області застосовували екстрені відключення.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення електроенергії застосовані у кількоз областях України через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

У суботу, 4 липня, в усіх регіонах України не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про НКЦПФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відмовила в погодженні Андрія Супруна на посаду голови правління Національного депозитарію (НДУ).

Про наглядради. Уряд завершив формування наглядових рад "Енергоатому" та "Оператора ГТС України": призначено двох незалежних членів наглядової ради "Енергоатома" та представника держави – у наглядовій раді "Оператора ГТС України".

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Не сидять на шиї. Що українці дають польській економіці

Як українці насправді впливають на польську економіку? Яка їхня роль у досягненні ВВП Польщі 1 трлн дол.? Чому подальше розпалювання політичного конфлікту може зашкодити бізнесам по обидва боки кордону?