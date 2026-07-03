Обраного від НБУ голову депозитарія не погодили в НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відмовила в погодженні Андрія Супруна на посаду голови правління Національного депозитарію (НДУ).

Про це йдеться у постанові НКЦПФР від 3 липня.

Перш ніж сказати про причини ухваленого рішення нагадаємо контекст цієї історії.

В січні 2026 року наглядова рада НДУ оголосила про проведення конкурсного відбору на посаду голови правління установи. На нього подалися дві кандидатури, з якими наглядова рада провела співбесіди, але не оголосила когось із них переможцем.

31 березня термін прийому заяв продовжили до 22 квітня. На цьому етапі заяви подали шість осіб, які так само пройшли співбесіди, і з яких так само не визначили переможця.

Тому 11 травня конкурс ще раз продовжили. 25 травня Національний банк направив до НДУ лист у якому просив замінити свого представника в наглядовій раді НДУ Супруна (начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ), на Сергія Омельника. Того ж дня Супрун направив документи на участь у конкурсі на посаду голови НДУ.

А 29 травня наглядова рада депозитарію визнала Супруна переможцем конкурсу і направила документи на погодження до НКЦПФР. Після погодження акціонери НДУ мали б право проголосувати за рішення про його призначення.

Отже, чому НКЦПФР відмовила в погодженні Супруна? Якщо перекласти вісім сторінок юридичної аргументації постанови на людську мову, то можна побачити два порушення.

Перше – те яке допустив сам Супрун. Річ у тім, що в силу своєї поточної посади в НБУ, йому не можна займати посади в структурах щодо яких Нацбанк здійснює нагляд, впродовж 12 місяців після звільнення. Це передбачено законом "Про запобігання корупції".

Тобто, НКЦПФР могла б його погодити лише, якби він звільнився з НБУ за рік до цих подій.

Друге порушення – те яке допустили в ході самої процедури обрання переможця конкурсу. Річ у тім, що за визначення Супруна переможцем проголосували два члени наглядової ради НДУ, які мали б утриматись з цього питання. Мова про Олену Дятлову та Олега Містюка.

НКЦПФР встановила, що Супрун ще і як член наглядової ради Розрахункового центру (РЦ) входить до складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (РЦ). "Від його рішень залежав та продовжує залежати розмір винагороди Дятлової О.О. та Містюка О.О.", – йдеться в постанові і додається, що в Дятлової та Містюка "був наявний конфлікт інтересів, у зв'язку з чим, вони повинні були утриматись від голосування".

Окремо зазначається, що Дятлова та Містюк порушили ст. 89 закону "Про акціонерні товариства", оскільки не заявили самовідвід та брали участь у голосуванні, діючи всупереч обов'язку уникати конфлікту інтересів і не допускати використання своїх повноважень у власних інтересах. Наслідки цього порушення в документі не зазначаються.

За словами співрозмовника ЕП в НКЦПФР тепер наглядова рада НДУ має ухвалити рішення про проведення повторного конкурсу на голову правління депозитарію.