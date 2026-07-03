В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла 4 липня

У суботу, 4 липня, в усіх регіонах України не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В "Укренерго" попросили споживати електроенергію потужними приладами у денний час - з 11:00 до 16:00.

Водночас енергетики попросили споживати електроенергію ощадливо у вечірні години.

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Нагадаємо:

3 липня У Києві та Київській області застосували екстрені відключення.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення електроенергії застосовані у кількоз областях України через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.