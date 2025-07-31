АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться, що підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації РФ на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.

АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:

– Корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72,251,368 гривень;

– 45 одиниць автомобільного транспорту;

– 44 об’єкти нерухомого майна;

– 20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими;

– 11 земельних ділянок.

Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, повідомили в АРМА.

Нагадаємо:

АРМА розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення.