АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Йдеться, що підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації РФ на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:
– Корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72,251,368 гривень;
– 45 одиниць автомобільного транспорту;
– 44 об’єкти нерухомого майна;
– 20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими;
– 11 земельних ділянок.
Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, повідомили в АРМА.
Нагадаємо:
АРМА розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення.