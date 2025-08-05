Земля, авто, зброя: АРМА знайшло майно на сотні мільйонів у справі про легалізацію доходів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства, ухилилася від сплати податку на додану вартість.

У податковій звітності відображались безтоварні фінансово-господарські операції, здійснені через фіктивні підприємства, що призвело до ненадходження понад 400 мільйонів гривень до державного бюджету.

Отримані кошти були легалізовані через обготівкування, а також придбання майна та фінансових активів.

У пресслужбі зазначають, що відтак АРМА розшукали майно. Було виявлено:

30 об'єктів нерухомості

20 одиниць автотранспорту

10 земельних ділянок

20 одиниць зброї

частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн

29 млн грн та близько 430 тис. доларів США

ціни паперу — на понад 75 млн грн.

Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з підприємством "МАРІНЕКС", яке заборгувало 16 млн грн.