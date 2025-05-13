Аналітики спрогнозували сповільнення інфляції до кінця року

В Україні до кінця 2025 року сповільнення споживчої інфляції може сягнути 8,1% р/р в сценарії "триваючої війни" і 9-10% р/р в сценарії "перемир’я".

Про це йдеться в макроекономічному прогнозі на 2025 рік від аналітиків Dragon Capital.

Зазначається, що сценарій "триваючої війни" передбачає продовження бойових дій до кінця прогнозного періоду, в той час як в сценарії "перемир’я" припускається, що стійке припинення вогню буде досягнуто в найближчі місяці, проте частина території України залишиться тимчасово окупованою.

Аналітики прогнозують, що річна інфляція почне знижуватись в червні-липні на тлі триваючого послаблення фундаментального тиску та високої бази порівняння в сегменті продуктів харчування в другій половині минулого року.

Водночас експерти очікують, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, аналітики підвищили прогноз резервів НБУ до $59 млрд (з $41 млрд) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/дол. США (-4,4% р/р; попередній прогноз — 45 грн/дол. США).

Нагадаємо:

В Україні за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%.

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому.