Аналитики спрогнозировали замедление инфляции до конца года

В Украине до конца 2025 года замедление потребительской инфляции может достичь 8,1% г/г в сценарии "продолжающейся войны" и 9-10% г/г в сценарии "перемирия".

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе на 2025 год от аналитиков Dragon Capital.

Отмечается, чтосценарий "продолжающейся войны" предполагает продолжение боевых действий до конца прогнозного периода, в то время как в сценарии "перемирие" предполагается, что устойчивое прекращение огня будет достигнуто в ближайшие месяцы, однако часть территории Украины останется временно оккупированной.

Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция начнет снижаться в июне-июле на фоне продолжающегося ослабления фундаментального давления и высокой базы сравнения в сегменте продуктов питания во второй половине прошлого года.

В то же время эксперты ожидают, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, аналитики повысили прогноз резервов НБУ до $59 млрд (с $41 млрд) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/долл. США (-4,4% г/г; предыдущий прогноз - 45 грн/долл. США).

Напомним:

В Украине по итогам апреля годовая инфляция составила 15,1%, в марте она была на уровне 14,6%.

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5%, которые он ожидал в феврале.