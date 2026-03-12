Фʼючерси США падають через новий стрибок нафти

Ф'ючерси на американські фондові індекси в четвер впали, оскільки ціни на нафту знову піднялися вище 100 доларів за барель, що посилило побоювання щодо інфляції і змусило трейдерів знизити очікування щодо зниження процентних ставок у США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту стрибнули після повідомлень про те, що два танкери були підпалені в іракських водах після очевидних іранських ударів, що є частиною більш широкої хвилі атак на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу.

Іран попередив, що ціни на нафту можуть підскочити до 200 доларів за барель.

Goldman Sachs відклав свій прогноз щодо наступного зниження процентної ставки Федерального резерву до вересня, замість попереднього очікування в червні.

Ф'ючерси на грошовому ринку показують, що трейдери зараз повністю враховують лише одне зниження на чверть процентного пункту до грудня.

О 3:35 ранку індекс S&P 500 E-minis знизився на 47,5 пункту, або 0,7%, індекс Dow E-minis знизився на 387 пунктів, або 0,82%, а індекс Nasdaq 100 E-minis знизився на 171,25 пункту, або 0,69%.

Morgan Stanley обмежив викуп акцій одного зі своїх приватних кредитних фондів у середу, а JPMorgan Chase знизив вартість деяких кредитів приватним кредитним фондам.

Акції Bumble ймовірно, будуть у центрі уваги в четвер після того, як оператор додатку для знайомств повідомив про дохід за четвертий квартал, що перевищив прогнози. Акції компанії піднялися приблизно на 20% у післяторговельних торгах у середу.

Нагадаємо:

Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.