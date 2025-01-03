Американські акції завершують зниженням першу торгову сесію 2025 року

У четвер Волл-стріт знизився на тлі нестабільних торгів, оскільки інвестори вступили в новий рік, зіткнувшись з перехресними потоками сильних даних з ринку праці, зростанням курсу долара і падінням акцій Tesla.

Про це пише Reuters.

Всі три основні американські фондові індекси завершили сесію в мінусі, розвернувшись від попереднього ралі, але не досягнувши сесійних мінімумів.

Акції Tesla впали на 6,1% після повідомлення про перше річне падіння постачань, оскільки стимули не змогли зупинити зниження попиту на застарілий модельний ряд електромобілів.

Звіт Міністерства праці США показав, що минулого тижня скоротилися як первинні, так і поточні заявки на допомогу з безробіття, що підтверджує твердження про стабільний ринок праці і додає ваги можливості того, що центральний банк США може залишити ключову процентну ставку без змін на засіданні в цьому місяці.

Не зважаючи на невизначеність щодо темпів зниження процентних ставок Федеральним резервом, політики, яку проводитиме нова адміністрація Дональда Трампа, та різні гарячі точки геополітичних заворушень, учасники ринку вирішили зосередитися на сильних сторонах економіки Сполучених Штатів.

У 2024 році основні індекси Уолл-стріт досягли двозначного зростання, а базовий індекс S&P 500 зафіксував найкращий дворічний ріст з 1997-1998 років.

Ралі зійшло нанівець в останні тижні 2024 року, коли індекси S&P 500 і Dow знизилися в грудні, оскільки ринки оцінили ймовірність меншої кількості знижень ставок ФРС цього року.

Індекси S&P та Nasdaq вже п'ять сесій поспіль перебувають у мінусі, що є найдовшою серією падінь з середини квітня.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 151,95 пункту, або на 0,36%, до 42 392,27, S&P 500 - на 13,08 пункту, або на 0,22%, до 5 868,55, а Nasdaq Composite - на 30,00 пункту, або на 0,16%, до 19 280,79.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше впали акції споживчих компаній, що були зумовлені акціями Tesla.

Нагадаємо:

Компанія Tesla торік продала 1,79 млн електромобілів - це менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків. Річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, незважаючи на позитивну динаміку в кінці року.