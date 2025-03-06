Фондовий ринок США зазнає труднощів: політика Трампа дає зворотний ефект – FT

Долара слабшає, акції США відстають від європейських. Інвестори, які сподівалися на економічний прорив після повернення Дональда Трампа, зіткнулися з протилежним ефектом.

Про це пише Financial Times.

Ще кілька місяців тому інвестори ставили на те, що програма "Америка понад усе" зміцнить американські активи. Натомість політика торгових мит, яку розхвалював Трамп, викликає побоювання щодо уповільнення економічного зростання всередині США.

Тим часом у Європі фінансовий сектор демонструє ріст: оборонні та інфраструктурні компанії отримують значні прибутки після заяв європейських урядів про збільшення витрат. Акції німецької Rheinmetall зросли на 130% за шість місяців, а Siemens Energy – на 115%.

Європейські біржові індекси не лише наздогнали, а й перегнали Волл-стріт. Індекс S&P 500 за пів року піднявся лише на 6%, у той час, як французький Cac 40 виріс на 9%, а німецький Dax – на понад 20%. Загальний європейський індекс Stoxx Europe 600 додав 8%.

У середу курс євро досяг максимуму з листопада після того, як Німеччина оголосила про масштабний пакет витрат на армію та інфраструктуру. Це створило додатковий тиск на долар, який і так слабшає на тлі негативних економічних даних зі США.

Компанія Tesla, яка майже подвоїла свою вартість у період між виборами в США і серединою грудня, коли генеральний директор і прихильник Трампа Ілон Маск став центральною фігурою в американській адміністрації, зараз втратила майже всі свої післявиборчі здобутки.

Нагадаємо:

Долар США ослаб до найнижчого рівня з грудня на тлі ескалації торгівельної напруги, спричиненої рішеннями Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати.