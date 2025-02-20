Акции европейских банков показывают лучший результат с 1997 года

Европейские банки продолжают свой успешный рост на фондовых биржах, демонстрируя лучшую серию выигрышей с 1997 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Сектор растет уже девять недель подряд, а в 2025 году его акции увеличились на 18%, что делает их наиболее прибыльными в Европе.

Несмотря на снижение процентных ставок, банки доказали, что их бизнес остается стабильным. В сообщении отмечают, что экономическая устойчивость и крупные программы выкупа акций способствуют этому росту.

Сектор вошел в сезон отчетности с высокими ожиданиями после продолжения роста, который начался в конце 2020 года, и с тех пор индекс Stoxx 600 Banks вырос более чем втрое.

Напомним:

Европейский фондовый рынок начал неделю 17 февраля с роста до рекордных уровней.

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в понедельник. Инвесторы уверены, что из-за усиления угроз правительства увеличат расходы на безопасность континента.