Олександр Сосіс купує в Ахметова страхову компанію

Національний банк погодив збільшення частки Олександра Сосіса в ПрАТ "Акціонерна страхова компанія АСКА-Життя" до 99,9%. Відповідне рішення регулятор ухвалив 3 березня 2025 року.

Про це ЕП розповів Олександр Сосіс.

За даними YouControl, станом на початок березня він володів 44,33% акцій "АСКА-Життя", а найбільша частка – 55,66% належали SCM Finance Limited Ріната Ахметова. Таким чином Сосіс викупить частку SCM і стане одноосібним власником страховика.

"Я вирішив повернутися в страховий бізнес. Я ентузіаст страхування життя і вважаю своєю місією просувати його в українському суспільстві. Тому, коли СКМ вирішив вийти з цього бізнесу як з непрофільного, я погодився на пропозицію придбати його частку", – пояснив ЕП Сосіс. Суму угоди він відмовився назвати.

За останніми даними профільного видання Forinsurer, у 2023 році "АСКА-Життя" зібрала 155,9 млн грн страхових премій. Таким чином, за цим показником компанія тоді зайняла сьоме місце серед компаній зі страхування життя.

Олександр Сосіс також є власником істотної участі в капіталі "Банку Альянс".

Нагадаємо:

У 2021 році повідомлялось, що холдинг СКМ Ріната Ахметова домовився про продаж іншої страхової компанії – "УАСК АСКА", яка займається класичними видами страхування (не життя). В серпні 2022 року цю угоду закрили. Покупцем стала страхова компанія Vuso.