Тарас Чмут увійшов до наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут став членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Продовжуємо посилювати команду ефективними лідерами. Сьогодні Уряд за моїм поданням призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель", – написав він у Facebook.

Федоров зазначив, що разом з Чмутом вони обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради.

Зокрема, це визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів.

"Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою. Усе, що закуповуємо, — має бути безпосередньо пов'язане з цілями війни та актуальними потребами", – пояснив міністр.

Також ідеться про контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим.

Далі – побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій.Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.

"Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", – запевнив міністр.

"Тарас Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду Повернись живим, побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову", – пояснив він.

За словами міністра, цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель

Федоров додав, що завдання Міноборони та АОЗ — зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою.

