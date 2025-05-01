80% проверенных ресторанов нарушили запрет курения: в Украине усилили контроль
Госпродпотребслужба выявила нарушения антитабачного законодательства в кафе и ресторанах в 29 случаях (или 80%) в результате 36 внеплановых проверок в 2025 году.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Основные нарушения:
- курение кальянов, табачных и электронных изделий в заведениях питания - 31,4%;
- отсутствие табличек о запрете курения - 37,3%;
- реклама и стимулирование продажи табачных изделий - 27,4%.
По результатам проверок Госпродпотребслужба применила к 23 предприятиям финансовые санкции на общую сумму 1,1 млн грн, из которых более 650 тыс. грн уплачено добровольно, еще 3 тыс. грн - принудительно.
Напомним:
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщали о препятствовании их деятельности в связи с усилением внеплановых проверок за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения. Отмечалось, что такие проверки в основном происходят без надлежащего обоснования.
Верховный суд постановил, что предоставление услуг кальяна в ресторанах в любом виде является незаконным.