80% проверенных ресторанов нарушили запрет курения: в Украине усилили контроль

Госпродпотребслужба выявила нарушения антитабачного законодательства в кафе и ресторанах в 29 случаях (или 80%) в результате 36 внеплановых проверок в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Основные нарушения:

курение кальянов, табачных и электронных изделий в заведениях питания - 31,4%;

отсутствие табличек о запрете курения - 37,3%;

реклама и стимулирование продажи табачных изделий - 27,4%.

По результатам проверок Госпродпотребслужба применила к 23 предприятиям финансовые санкции на общую сумму 1,1 млн грн, из которых более 650 тыс. грн уплачено добровольно, еще 3 тыс. грн - принудительно.

Напомним:

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщали о препятствовании их деятельности в связи с усилением внеплановых проверок за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения. Отмечалось, что такие проверки в основном происходят без надлежащего обоснования.

Верховный суд постановил, что предоставление услуг кальяна в ресторанах в любом виде является незаконным.