Верховний суд визнав, що надання послуг кальяну в ресторанах є незаконним

Верховний суд постановив, що надання послуг кальяну в ресторанах у будь-якому вигляді є незаконним.

Про це йдеться в повідомленні суду та його рішенні від 20 грудня 2024 року, передає LIGA.net.

Справа стосувалася позову ТОВ "Ендорфін" проти Держпродспоживслужби, яка наклала на заклад штрафи за надання послуг з приготування кальяну.

Спочатку суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позов закладу. Утім, Верховний суд скасував їхні рішення і постановив, що надання послуг з приготування кальяну вважається стимулюванням продажу тютюнових виробів.

До 2022 року заборона тютюнових виробів у ресторанах стосувалася лише "куріння" (процесу згоряння тютюну), але з 11 липня 2022 року заборона розширена на "вживання та використання". Це закрило юридичну прогалину щодо альтернативних способів споживання тютюну. Тютюн для кальяну підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

Заборона є абсолютною, поширюється на всі приміщення ресторанів і не має винятків.

За порушення передбачені фінансові санкції в розмірі 30 тис. грн, а за повторне порушення протягом року – 50 тис. грн. У конкретно цій справі на ТОВ "Ендорфін" наклали штраф 120 тис. грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безбеки ліквідувало підпільні промислові цехи у Київській області, які виготовляли сигарети для внутрішнього ринку та експорту.