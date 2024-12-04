Шлях до ЄС: які європейські транспортні стандарти необхідно запровадити Україні

Україна імплементувала лише близько 58% "транспортного" розділу Угоди про асоціацію, що є одним з найгірших показників серед усіх розділів

Імплементація норм Європейського Союзу в українське законодавство є важливим етапом на шляху до повної інтеграції України у європейське співтовариство. Це складний процес, який вимагає суттєвих змін у багатьох секторах економіки та суспільного життя.

Серед найважливіших сфер реформування — транспортна інфраструктура, права пасажирів, безпека перевезень та кваліфікація працівників галузі. Імплементація ключових директив і регламентів ЄС не тільки допоможе забезпечити виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, але й відкриє нові перспективи для розвитку економіки України.

Розділ в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, який стосується зобов’язань України імплементувати в своє правове поле європейські стандарти і норми, що стосуються транспортної інфраструктури налічує близько 54 різноманітних європейських Директив та Регламентів.

Впровадження цих європейських норм і правил можливе як через прийняття відповідних законів у стінах Верховної Ради України, так і шляхом ухвалення різноманітних підзаконних актів Кабміном і галузевими виконавчими органами. Проте, на жаль, на сьогодні Україна імплементувала лише близько 58% «транспортного» розділу Угоди про асоціацію, що є одним з найгірших показників серед усіх розділів.

Гірше лише впроваджуються норми, що стосуються налагодження співробітництва між Україною та ЄС із питань запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю з коштами міжнародної технічної допомоги (імплементовано тільки близько 24% таких норм).

Тож розглянемо основні європейські норми і правила, які Україні ще доведеться запровадити у транспортній сфері щоб надолужити виконання власних зобов’язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Регламент №1370/2007 має на меті встановити чіткі правила для організації та фінансування громадських пасажирських перевезень, забезпечуючи їхню доступність і якість. Впровадження цього документа в українське законодавство дозволить значно підвищити прозорість процесів, які супроводжують тендери на надання послуг у сфері транспорту, сприятиме конкуренції між перевізниками та допоможе залучити інвестиції для модернізації інфраструктури. Це, у свою чергу, створить передумови для підвищення ефективності перевезень і забезпечення соціально важливих маршрутів.

Не менш важливим є Регламент №1371/2007, який регулює права пасажирів залізничного транспорту. Імплементація цього документа підвищить захист пасажирів, включаючи можливість отримання компенсацій у разі затримок або скасування поїздів, що підвищить рівень довіри до залізничного транспорту. Окрім того, регламент зобов’язує транспортні компанії забезпечувати доступність послуг для осіб з обмеженими можливостями, що є важливим кроком до соціальної рівності та інклюзивності.

Серед пріоритетних документів є і Директива Ради №92/6/ЄЕС, яка вимагає обов’язкового встановлення пристроїв обмеження швидкості для автобусів та вантажівок. Виконання цієї директиви в Україні допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і підвищити рівень безпеки на дорогах. Зменшення швидкості на дорогах також сприятиме збереженню дорожнього покриття та зниженню викидів CO2, що стане важливим кроком у напрямку охорони довкілля.

Директива 91/440/ЄЕС та Директива 2001/14/ЄС мають велике значення для реформування української залізничної системи. Перша директива передбачає розділення залізничних підприємств на окремі структури, які займаються операційною діяльністю (перевезеннями) і управлінням інфраструктурою (підтримкою залізничних шляхів, станцій тощо), що підвищує прозорість фінансових операцій і створює умови для конкурентної боротьби. Друга директива регламентує правила доступу до залізничної інфраструктури, що має сприяти ефективному розподілу пропускної здатності та забезпеченню справедливих умов для всіх операторів. Імплементація цих директив дозволить Україні підвищити ефективність залізничного транспорту та зменшити ризик монополізації.

Регламент №913/2010 спрямований на розвиток конкурентоспроможності вантажних перевезень через створення транскордонних залізничних коридорів. Виконання його вимог сприятиме інтеграції української залізничної системи у загальноєвропейську, підвищить обсяг міжнародних вантажних перевезень та забезпечить позицію України як важливого транзитного вузла між ЄС та іншими регіонами.

Директива 2008/57/ЄС є ключовою для створення єдиної залізничної системи, що відповідає вимогам інтероперабельності. Впровадження цієї директиви забезпечить технічну сумісність між різними національними залізничними мережами, що спростить транскордонні перевезення, стимулюватиме модернізацію інфраструктури та сприятиме запровадженню нових технологій у сфері залізничного транспорту.

Директива 95/18/ЄС регулює ліцензування залізничних підприємств, встановлюючи прозорі умови для входу на ринок нових операторів. Це створює рівні можливості для учасників ринку, сприяє розвитку конкуренції та підвищенню якості послуг. Виконання цієї директиви допоможе Україні підвищити безпеку перевезень та залучити інвестиції в сектор.

Підвищення кваліфікації працівників є невід’ємною частиною розвитку транспортної системи. Директива 2007/59/ЄС встановлює вимоги до підготовки та сертифікації машиністів, що підвищить рівень безпеки залізничних перевезень. Завдяки її імплементації українські машиністи зможуть працювати на міжнародних маршрутах, що розширить їхні можливості працевлаштування.

Регламент №1192/69 про стандартизацію звітності дозволить гармонізувати облік витрат і доходів залізничних підприємств, що забезпечить прозорість фінансових операцій та підвищить інвестиційну привабливість українського ринку. Це допоможе залізничним компаніям оптимізувати управління ресурсами і підвищити їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Морський сектор також не залишиться поза увагою. Директива №2008/106/ЄС передбачає встановлення мінімальних вимог до підготовки моряків, що підвищить рівень безпеки на морських перевезеннях. Україна, як країна з розвинутим морським сектором, отримає вигоду від впровадження цих норм, забезпечивши своїм морякам можливість працювати на європейських суднах та підвищуючи їхню конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці.

Директива 2003/59/ЄС стосується підготовки водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення. Вона встановлює вимоги до початкової та періодичної підготовки водіїв, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та зниженню витрат на обслуговування транспорту.

Регламент (ЄС) №1071/2009 регулює діяльність перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення, забезпечуючи прозорі умови для їхнього функціонування та стимулюючи конкуренцію. Виконання цього регламенту створить сприятливе середовище для розвитку транспортного бізнесу в Україні та підвищить рівень послуг.

Імплементація Директиви №2008/68/ЄС, яка встановлює вимоги до перевезення небезпечних вантажів, є важливим кроком для підвищення безпеки транспортування та захисту довкілля. Виконання цієї директиви дозволить забезпечити відповідність міжнародним стандартам та знизить ризики аварій під час перевезень.

Для запровадження всіх вищезазначених європейських норм, які стосуються «залізничного» кластеру, нещодавно Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт «Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України» №12142.

Крім того, у Верховній Раді вже тривалий час знаходиться на розгляді урядовий законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу» (№4560), який був прийнятий за основу більше двох років тому та вже підготовлений парламентським Комітетом з питань транспорту та інфраструктури до другого читання зі значною кількістю правок, включно з моїми.

Є велике сподівання, що вже незабаром ці два комплексних законопроєкти будуть врешті-решт прийняті Верховною Радою та значно покращать просування України у впровадженні «транспортного» розділу Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а відтак, прискорить євроінтеграційний рух нашої держави.

Імплементація всіх цих нормативно-правових актів Євросоюзу створить умови для розвитку сучасної, конкурентоспроможної транспортної системи в Україні, яка відповідає європейським стандартам. Це забезпечить не лише виконання зобов’язань перед ЄС, але й підвищить якість послуг, сприятиме залученню інвестицій та розвитку економіки країни в цілому.