Путь в ЕС: какие европейские транспортные стандарты необходимо внедрить Украине

Украина имплементировала лишь около 58% "транспортного" раздела Соглашения об ассоциации, что является одним из худших показателей среди всех разделов

Имплементация норм Европейского Союза в украинское законодательство является важным этапом на пути к полной интеграции Украины в европейское сообщество. Это сложный процесс, который требует существенных изменений во многих секторах экономики и общественной жизни.

Среди важнейших сфер реформирования - транспортная инфраструктура, права пассажиров, безопасность перевозок и квалификация работников отрасли. Имплементация ключевых директив и регламентов ЕС не только поможет обеспечить выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, но и откроет новые перспективы для развития экономики Украины.

<Раздел в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, который касается обязательств Украины имплементировать в свое правовое поле европейские стандарты и нормы, касающиеся транспортной инфраструктуры насчитывает около 54 разнообразных европейских Директив и Регламентов.

Внедрение этих европейских норм и правил возможно как через принятие соответствующих законов в стенах Верховной Рады Украины, так и путем принятия различных подзаконных актов Кабмином и отраслевыми исполнительными органами. Однако, к сожалению, на сегодня Украина имплементировала лишь около 58% "транспортного" раздела Соглашения об ассоциации, что является одним из худших показателей среди всех разделов.

Хуже только внедряются нормы, касающиеся налаживания сотрудничества между Украиной и ЕС по вопросам предотвращения и борьбы с мошенничеством, коррупцией и другой незаконной деятельностью со средствами международной технической помощи (имплементировано только около 24% таких норм).

Так что рассмотрим основные европейские нормы и правила, которые Украине еще придется ввести в транспортной сфере чтобы наверстать выполнение собственных обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Регламент №1370/2007 имеет целью установить четкие правила для организации и финансирования общественных пассажирских перевозок, обеспечивая их доступность и качество. Внедрение этого документа в украинское законодательство позволит значительно повысить прозрачность процессов, сопровождающих тендеры на предоставление услуг в сфере транспорта, будет способствовать конкуренции между перевозчиками и поможет привлечь инвестиции для модернизации инфраструктуры. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для повышения эффективности перевозок и обеспечения социально важных маршрутов.

<Не менее важным является Регламент №1371/2007, который регулирует права пассажиров железнодорожного транспорта. Имплементация этого документа повысит защиту пассажиров, включая возможность получения компенсаций в случае задержек или отмены поездов, что повысит уровень доверия к железнодорожному транспорту. Кроме того, регламент обязывает транспортные компании обеспечивать доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями, что является важным шагом к социальному равенству и инклюзивности.

Среди приоритетных документов есть и Директива Совета №92/6/ЕЭС, которая требует обязательной установки устройств ограничения скорости для автобусов и грузовиков. Выполнение этой директивы в Украине поможет уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить уровень безопасности на дорогах. Уменьшение скорости на дорогах также будет способствовать сохранению дорожного покрытия и снижению выбросов CO2, что станет важным шагом в направлении охраны окружающей среды.

Директива 91/440/ЕЭС и Директива 2001/14/ЕС имеют большое значение для реформирования украинской железнодорожной системы. Первая директива предусматривает разделение железнодорожных предприятий на отдельные структуры, которые занимаются операционной деятельностью (перевозками) и управлением инфраструктурой (поддержкой железнодорожных путей, станций и т.п.), что повышает прозрачность финансовых операций и создает условия для конкурентной борьбы. Вторая директива регламентирует правила доступа к железнодорожной инфраструктуре, что должно способствовать эффективному распределению пропускной способности и обеспечению справедливых условий для всех операторов. Имплементация этих директив позволит Украине повысить эффективность железнодорожного транспорта и уменьшить риск монополизации.

Регламент №913/2010 направлен на развитие конкурентоспособности грузовых перевозок через создание трансграничных железнодорожных коридоров. Выполнение его требований будет способствовать интеграции украинской железнодорожной системы в общеевропейскую, повысит объем международных грузовых перевозок и обеспечит позицию Украины как важного транзитного узла между ЕС и другими регионами.

Директива 2008/57/ЕС является ключевой для создания единой железнодорожной системы, отвечающей требованиям интероперабельности. Внедрение этой директивы обеспечит техническую совместимость между различными национальными железнодорожными сетями, что упростит трансграничные перевозки, будет стимулировать модернизацию инфраструктуры и способствовать внедрению новых технологий в сфере железнодорожного транспорта.

Директива 95/18/ЕС регулирует лицензирование железнодорожных предприятий, устанавливая прозрачные условия для входа на рынок новых операторов. Это создает равные возможности для участников рынка, способствует развитию конкуренции и повышению качества услуг. Выполнение этой директивы поможет Украине повысить безопасность перевозок и привлечь инвестиции в сектор.

Повышение квалификации работников является неотъемлемой частью развития транспортной системы. Директива 2007/59/ЕС устанавливает требования к подготовке и сертификации машинистов, что повысит уровень безопасности железнодорожных перевозок. Благодаря ее имплементации украинские машинисты смогут работать на международных маршрутах, что расширит их возможности трудоустройства.

Регламент №1192/69 о стандартизации отчетности позволит гармонизировать учет расходов и доходов железнодорожных предприятий, что обеспечит прозрачность финансовых операций и повысит инвестиционную привлекательность украинского рынка. Это поможет железнодорожным компаниям оптимизировать управление ресурсами и повысить их конкурентоспособность на международном уровне.

Морской сектор также не останется без внимания. Директива №2008/106/ЕС предусматривает установление минимальных требований к подготовке моряков, что повысит уровень безопасности на морских перевозках. Украина, как страна с развитым морским сектором, получит выгоду от внедрения этих норм, обеспечив своим морякам возможность работать на европейских судах и повышая их конкурентоспособность на международном рынке труда.

Директива 2003/59/ЕС касается подготовки водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Она устанавливает требования к начальной и периодической подготовке водителей, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и снижению затрат на обслуживание транспорта.

Регламент (ЕС) №1071/2009 регулирует деятельность перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, обеспечивая прозрачные условия для их функционирования и стимулируя конкуренцию. Выполнение этого регламента создаст благоприятную среду для развития транспортного бизнеса в Украине и повысит уровень услуг.

Имплементация Директивы №2008/68/ЕС, которая устанавливает требования к перевозке опасных грузов, является важным шагом для повышения безопасности транспортировки и защиты окружающей среды. Выполнение этой директивы позволит обеспечить соответствие международным стандартам и снизит риски аварий во время перевозок.

Для внедрения всех вышеупомянутых европейских норм, касающихся "железнодорожного" кластера, недавно Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины" №12142.

Кроме того, в Верховной Раде уже длительное время находится на рассмотрении правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза" (№4560), который был принят за основу более двух лет назад и уже подготовлен парламентским Комитетом по вопросам транспорта и инфраструктуры ко второму чтению со значительным количеством правок, включая мои.

Есть большая надежда, что уже вскоре эти два комплексных законопроекта будут в конце концов приняты Верховной Радой и значительно улучшат продвижение Украины во внедрении "транспортного" раздела Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а затем, ускорит евроинтеграционное движение нашего государства.

Имплементация всех этих нормативно-правовых актов Евросоюза создаст условия для развития современной, конкурентоспособной транспортной системы в Украине, которая соответствует европейским стандартам. Это обеспечит не только выполнение обязательств перед ЕС, но и повысит качество услуг, будет способствовать привлечению инвестиций и развитию экономики страны в целом.