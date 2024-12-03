Теневой флот российской нефти: статус и план дезактивации

Почему Россия до сих пор продолжает торговать с ЕС нефтью, используя теневой флот, и как это прекратить?

Почему Россия до сих пор может финансировать военную машину?

Так и возник российский теневой танкерный флот, насчитывающий более 600 судов . Вместе с флотом, который используют подсанкционные Иран и Венесуэла, общее количество теневых танкеров превышает 1000 единиц . Более того, уже начал формироваться теневой флот сжиженного природного газа.

За счет этого, 92 % продаж нефти осуществляется российской федерацией через теневой флот – без соблюдения ценового потолка в 60 долларов за баррель . экстра дохода – только за счет разницы между «потолком» и реальной ценой продажи.

Нефтедоллары. Много нефтедолларов

Экспорт нефти традиционно является ключевым источником поступления валюты в бюджет государства-агрессора .

Соответственно, российский федеральный бюджет в прошлом году получил 8,2 трлн руб. от продажи нефти, а бюджетные поступления за первые 10 месяцев этого года уже на 46% превышают прошлогодние. Только официально 30% этих доходов направляется на финансирование военных нужд.

Санкционный ответ на теневой флот

Способом противодействия теневому флоту стали санкции. Великобритания внесла в санкционные списки 73 танкера, из которых 30 добавлено 26 ноября, США уже ввели санкции против 42 танкеров, а ЕС – против 17. США и ЕС готовят дальнейшие крупные, возможно даже санкционные эскалации для противодействия. теневом флоте.

Санкционированный танкер по сути превращается в челнок, который может курсировать между юрисдикциями, где не признают санкции. То есть, санкции не обязательно останавливают обход ценового потолка, о чем справедливо замечают коллеги .

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Что не так с теневым флотом?

Теневой танкерный флот это не что иное, как диагноз длительной непрозрачности всей системы международных морских перевозок нефти. Проблема намного глубже, чем кажется.

- Перегрузка российской нефти с судна на судно в открытом море . STS трансферы в водах ЕС оцениваются в €1 млрд в месяц.

- Постоянное изменение флагов судов, использование подставных компаний.

- Отказ российского теневого флота от услуг западных страховых компаний и фиктивные страховые полисы . , только 8% .

- Фальсификация данных о цене нефти, подделка аттестатов, использование двойной документации.

- Использование для расчетов банков не поддерживающих санкции стран, сложные схемы расчетов, криптовалютные транзакции, использование альтернативных платежных систем.

- смена получателя в процессе движения судна.

Угроза окружающей среде

Помимо финансовых последствий, теневой флот создает экологические риски. В сентябре 79% танкеров , перевозивших российскую нефть, были старше 15 лет. в силу своей консервативности нет ответа на вопрос «как это прекратить».

Какие решения обсуждаются

1. Ввести личные санкции против капитанов танкеров и крюинговых компаний.

Капитан и компания-перевозчик несут полную ответственность за перевозку груза танкером с момента загрузки и разгрузки. /CIF).

В настоящее время сложилась сознательная практика игнорирования надлежащей проверки соблюдения санкций по поводу ценового потолка.

2. Адекватный контроль над документами и страховками танкеров.

Маршрут теневого флота, средний возраст более 80% танкеров которого превышает 15 лет, проходит через территориальные воды, при этом создавая риск неизбежной экологической катастрофы. не из P&I клуба не имеют достаточного капитала или вообще сомнительны.

Также задокументированы случаи, когда они предоставляют страховку для перевозимых выше ценового потолка танкеров для перевозки сырой нефти, при этом вписывая в страховку положение о снятии с себя ответственности в случае такого нарушения санкций, что снимает с них полную ответственность в случае аварии и разлива нефти. .

3. Создать общую систему мониторинга STS-операций и блокировать следующие перегрузки.

Такая система необходима для надлежащего соблюдения санкций и избегания разлива нефти при таких перегрузках с судна на судно теневым флотом. Строго говоря, как этому противодействовать, пока не ясно, но и информации о таких случаях тоже сильно не хватает.

4. Отслеживать финансовые транзакции и санкционировать банки, вовлеченные в теневые схемы.

Банки проводят операции по финансированию перевозки, страхованию, продаже нефти выше установленного потолка. повлиять на перспективу вторичных санкций.

5. Санкционировать компании/порты/НПЗ вовлечены в разгрузку и переработку нефти из санкционированных танкеров

Наложение санкций на отдельные танкеры вывело их с рынка коммерческих услуг на длительный срок. Однако некоторые из них возобновили перевозки из-за отсутствия наказаний компаний, которые перевозили, разгружали нефть с этих танкеров. операции, выведенные санкционированные танкеры из коммерческого обращения.

На самом деле, нам всем сейчас приходится исправлять ту кризисную ситуацию, которая складывалась в морских перевозках десятками лет. Учитывая непременную приверженность нормам международного права, этот процесс медленнее желаемого.

Думаю, должны мыслить категориями потребностей военного времени и быть более решительными, иначе россия просто продолжит зарабатывать сумасшедшие деньги и оплачивать создание ракет. общие проблемы: теневой флот и россия.