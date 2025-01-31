Рік павербанків для енергосистеми

У 2025 році очікується бум будівництва накопичувачів енергії та газових маневрових потужностей в Україні. Як це вплине на енергосистему?

"Заряджайте телефони та павербанки". Такі слушні поради можна почути під час чергових намагань росії атакувати об’єкти української енергетики.

Відключень наразі немає і очікуємо, що всі подальші спроби ворога зробити українцям «темну» будуть марними. Цього ж прагнуть і енергетики, які в 2025 році налаштовані активізуватись в будівництві не тільки нових «зелених» електростанцій, а й установок зберігання енергії – таких собі промислових «павербанків» для енергосистеми.

Ринок електроенергії доволі швидко розвивається. І тому цей рік стане проривним для України з точки зору будівництва систем накопичення енергії, яких наразі немає взагалі.

Сприяло цьому те, що оператор енергосистеми – НЕК «Укренерго» ініціювало залучення нових технологій – швидко активованих, гнучких та тих, які швидко будуються. Передусім це мова про стореджі та газову маневрову генерацію. Щоб вони могли балансувати енергосистему, як це роблять теплові та гідроелектростанції.

Умови та стимулюючі дії з боку «Укренерго» змогли зацікавити інвесторів. Зокрема, оператор гарантував купівлю послуг (off-take) нових енергетичних об’єктів протягом 5 років. Тобто було створено всі необхідні умови, щоб інвестори змогли домовитись з банками, і залучити потрібні обсяги кредитного фінансування. Без off-take та кредитного фінансування розвивати нові технології в енергетиці майже нереально.

В результаті, після проведення декількох конкурсів у другому півріччі 2024 року «Укренерго» залучило інвесторів до будівництва близько 600 МВт маневрових потужностей. Здебільшого це саме системи накопичення енергії, які мають бути введені в експлуатацію вже восени.

Наша компанія взяла відповідальність побудувати з провідним світовим постачальником відповідного обладнання Fluence 200 МВт установок зберігання енергії. З них - 140 МВт акцептовано за результатами спецаукціонів «Укренерго» для роботи на ринку допоміжних послуг.

Інвестиції у весь проєкт складуть 140 млн євро. Загалом це буде шість об’єктів різної потужності в певних регіонах нашої країни. Постачальником буде компанія Fluence – дочірня структура AES та Siemens, яка побудувала в США та Європі понад 30 ГВт потужностей установок зберігання енергії.

Виробник має все необхідне обладнання і тому наше завдання вчасно доставити компоненти. На щастя, для цього не потрібна складна логістика, як у випадку з негабаритним обладнанням для вітроенергетики – баштами чи лопатями.

Основні монтажні роботи щодо наших стореджів в Україні триватимуть 3-4 місяці і мають закінчитися до жовтня. Хоч терміни й дуже стислі, ми плануємо зробити все вчасно. Віримо, що вдасться реалізувати заплановане й іншим учасникам ринку.

Таким чином, в наступний опалювальний сезон 2025-2026 країна має увійти декількома сотнями мегават промислових «павербанків». Умовно, це як Каховська ГЕС чи пара енергоблоків ТЕС.

«Павербанки» будуть накопичувати та зберігати надлишки електроенергії і миттєво видавати в мережу їх за командою диспетчерів. Зі свого боку маневрова газова генерація здатна спалювати газ і перетворювати його на електроенергію, щоб швидко додавати енергосистемі потрібну потужність.

Ці енергетичні об’єкти більш стійкі до обстрілів. Вони різні за потужністю, розкинуті по всій країні, а не сконцентровані в одному місці, як сотні мегават вугільної чи гідрогенерації.

Установки збереження енергії стабілізуватимуть енергомережу та, що надзвичайно важливо, допомагатимуть розвитку відновлюваної енергетики.

Коли держава підтримує інвесторів – результат не змушує себе довго чекати. І це дозволяє будувати в Україні технологічні, «зелені» та інноваційні енергетичні об’єкти, які посилюють енергосистему і роблять її стійкішою до обстрілів.

Битва за світло триває.