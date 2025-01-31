Год павербанков для энергосистемы

В 2025 году ожидается бум строительства накопителей энергии и газовых маневровых мощностей в Украине. Как это повлияет на энергосистему?

"Заряжайте телефоны и павербанки". Такие дельные советы можно услышать во время очередных попыток россии атаковать объекты украинской энергетики.

Отключений пока нет и ожидаем, что все дальнейшие попытки врага сделать украинцам "темную" будут напрасными. К этому же стремятся и энергетики, которые в 2025 году настроены активизироваться в строительстве не только новых "зеленых" электростанций, но и установок хранения энергии - неких промышленных "павербанков" для энергосистемы.

Рынок электроэнергии довольно быстро развивается. И поэтому этот год станет прорывным для Украины с точки зрения строительства систем накопления энергии, которых сейчас нет вообще.

Способствовало этому то, что оператор энергосистемы - НЭК "Укрэнерго" инициировало привлечение новых технологий - быстро активируемых, гибких и тех, которые быстро строятся. Прежде всего это речь о стореджи и газовой маневровой генерации. Чтобы они могли балансировать энергосистему, как это делают тепловые и гидроэлектростанции.

Условия и стимулирующие действия со стороны "Укрэнерго" смогли заинтересовать инвесторов. В частности, оператор гарантировал покупку услуг (off-take) новых энергетических объектов в течение 5 лет. То есть были созданы все необходимые условия, чтобы инвесторы смогли договориться с банками, и привлечь нужные объемы кредитного финансирования. Без off-take и кредитного финансирования развивать новые технологии в энергетике почти нереально.

В результате, после проведения нескольких конкурсов во втором полугодии 2024 года "Укрэнерго" привлекло инвесторов к строительству около 600 МВт маневровых мощностей. По большей части это именно системы накопления энергии, которые должны быть введены в эксплуатацию уже осенью.

Наша компания взяла ответственность построить с ведущим мировым поставщиком соответствующего оборудования Fluence 200 МВт установок хранения энергии. Из них - 140 МВт акцептировано по результатам спецаукционов "Укрэнерго" для работы на рынке вспомогательных услуг.

Инвестиции во весь проект составят 140 млн евро. В целом это будет шесть объектов разной мощности в определенных регионах нашей страны. Поставщиком будет компания Fluence - дочерняя структура AES и Siemens, которая построила в США и Европе более 30 ГВт мощностей установок хранения энергии. Поставщиком будет компания Fluence - дочерняя структура AES и Siemens, которая построила в США и Европе более 30 ГВт мощностей установок хранения энергии.

Производитель имеет все необходимое оборудование и поэтому наша задача вовремя доставить компоненты. К счастью, для этого не нужна сложная логистика, как в случае с негабаритным оборудованием для ветроэнергетики - башнями или лопастями.

Основные монтажные работы по нашим стореджам в Украине продлятся 3-4 месяца и должны закончиться до октября. Хоть сроки и очень сжатые, мы планируем сделать все вовремя. Верим, что удастся реализовать запланированное и другим участникам рынка.

<Таким образом, в следующий отопительный сезон 2025-2026 страна должна войти несколькими сотнями мегаватт промышленных "павербанков". Условно, это как Каховская ГЭС или пара энергоблоков ТЭС.

"Павербанки" будут накапливать и хранить излишки электроэнергии и мгновенно выдавать в сеть их по команде диспетчеров. Со своей стороны маневровая газовая генерация способна сжигать газ и превращать его в электроэнергию, чтобы быстро добавлять энергосистеме нужную мощность.

<Эти энергетические объекты более устойчивы к обстрелам. Они разные по мощности, разбросаны по всей стране, а не сконцентрированы в одном месте, как сотни мегаватт угольной или гидрогенерации.

Установки сохранения энергии будут стабилизировать энергосеть и, что чрезвычайно важно, помогать развитию возобновляемой энергетики.

Когда государство поддерживает инвесторов - результат не заставляет себя долго ждать. И это позволяет строить в Украине технологические, "зеленые" и инновационные энергетические объекты, которые усиливают энергосистему и делают ее более устойчивой к обстрелам.

Битва за свет продолжается.