"Вірити необов'язково": у Трампа прогнозують, що нафта скоро піде вниз

Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт заявив, що зростання цін на нафту є "тимчасовим явищем", стверджуючи, що ф'ючерсні ринки вказують на короткочасний характер енергетичного шоку, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це повідомяє видання Financial Times.

Гассетт, який очолює Національну економічну раду президента США Дональда Трампа, сказав в ефірі Fox News: "У підсумку ціни на енергоносії знижуються, коли ситуація заспокоюється. Не обов'язково вірити мені, достатньо просто подивитися на ф'ючерсні ринки... вони вже значно відійшли назад і прямують до нормальних рівнів восени, і, безумовно, вже влітку".

Економісти наголошують, що нафтові ф'ючерси часто показують зниження цін після воєнних енергетичних шоків.

Вони вважають, що ціна на нафту зрештою залежатиме від того, наскільки обмеженим залишатиметься проходження через Ормузьку протоку.

Ціни на бензин у США зросли до 4,1 долара за галон порівняно з 3,11 долара місяць тому через війну з Іраном.

У п'ятницю, 3 квітня, ціни на американську сиру нафту зросли більш як на 11%, а марка Brent подорожчала майже на 8%.

2 квітня у світі різко подорожчала нафта, яку можна купити й отримати найближчим часом, а не тільки через біржові контракти на майбутнє - до максимуму з 2008 року.