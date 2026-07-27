Трамп дав переговорам шанс – і нафта втратила 8% за день

Нафта Brent подешевшала на 8%, до $89,10 за барель, після того, як США та Іран призупинили взаємні удари, однак закрита Ормузька протока стримує подальше падіння цін.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Переговори за участю посередників відновилися після двох тижнів бойових дій, які підняли Brent вище $100 за барель. Понеділкове падіння може стати найбільшим одноденним обвалом цін на нафту від початку квітня.

Американські військові не повідомляли про удари по Ірану після атак у ніч на четвер, а іранські сили з п'ятниці не атакували бази США в регіоні. Посол США при ООН Майк Волтц заявив, що президент Дональд Трамп вирішив дати переговорам час.

Водночас через Ормузьку протоку, якою до війни проходило близько п'ятої частини світових постачань нафти й газу, рух досі фактично не відновився. Додаткову загрозу створює ескалація між хуситами та Саудівською Аравією в Червоному морі.

У RBC Capital Markets вважають, що нинішнє здешевлення спричинене передусім новинами про паузу в боях. Без відновлення судноплавства через Ормуз і стабілізації ситуації в Червоному морі ціни можуть знову піти вгору.

Зниження вартості нафти може частково послабити політичний тиск на Трампа менш ніж за 100 днів до проміжних виборів. Середня ціна бензину у США сягнула $4,11 за галон проти менш ніж $3 до початку конфлікту.

Нагадаємо:

Минулого тижня Brent перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.

У червні Ормузька протока відкрилася після попередньої угоди США та Ірану. До цього вона була фактично закрита майже чотири місяці.