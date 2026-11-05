"Готувалися": у ДТЕК пояснили, чому зі світлом стало гірше

У ДТЕК пояснили погіршення ситуації з електропостачанням зміною російської тактики та зростанням інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в компанії.

Відповідаючи на запитання, чи готувалися енергетики до обстрілів, у ДТЕК заявили: "Готувалися. Але Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність".

За даними компанії, лише за останні три доби росіяни завдали 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Під атаками опиняються як електростанції, так і об'єкти передачі електроенергії.

Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення. Водночас постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів ускладнюють роботу ремонтних бригад, зазначили в ДТЕК.

Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання.

Нагадаємо:

Напередодні ДТЕК пояснив часті скасування та поновлення аварійних відключень постійними атаками: ситуація в енергосистемі може змінюватися навіть кілька разів на годину.