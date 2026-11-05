Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

"Готувалися": у ДТЕК пояснили, чому зі світлом стало гірше

Артур Крижний — 5 листопада, 20:40
Готувалися: у ДТЕК пояснили, чому зі світлом стало гірше
Фото: Getty Images

У ДТЕК пояснили погіршення ситуації з електропостачанням зміною російської тактики та зростанням інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в компанії.

Відповідаючи на запитання, чи готувалися енергетики до обстрілів, у ДТЕК заявили: "Готувалися. Але Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність".

За даними компанії, лише за останні три доби росіяни завдали 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Під атаками опиняються як електростанції, так і об'єкти передачі електроенергії.

Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення. Водночас постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів ускладнюють роботу ремонтних бригад, зазначили в ДТЕК.

Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання.

Нагадаємо:

Напередодні ДТЕК пояснив часті скасування та поновлення аварійних відключень постійними атаками: ситуація в енергосистемі може змінюватися навіть кілька разів на годину.

енергетика
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.

Останні новини