Зеленский прокомментировал вопрос собственности Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждали с США, но без контроля Украины она работать не будет.

Об этом он сказал 20 марта.

Как сообщил Зеленский, США хотят забрать Запорожскую АЭС у россиян.

"Хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Этот вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", - сказал он во время пресс-конференции в Осло в ходе своего визита в Норвегию.

Говоря об "атомке", он отметил, что "это принадлежит нашему государству".

"Они присоединены к европейской сети. Для нас это серьезные гарантии энергобезопасности", - рассказал Зеленский.

Напомним:

МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России.

Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).