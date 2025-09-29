Запорізька АЕС шість діб працює на генераторах, невідомо наскільки вистачить дизпалива

Окупована Запорізька АЕС шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

"Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки", – зазначив він.

Коріков наголосив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).