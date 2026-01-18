Розпочався ремонт ЛЕП, що з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою

На резервній лінії електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою, розпочалися ремонтні роботи.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в соцмережі Х.

"Важливі ремонтні роботи на основній резервній лінії електропередачі Ферросплавна-1 330 кВ, що з'єднує ЗНПП України з енергомережею, розпочалися в рамках чергового перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Ремонтні роботи проводить українська бригада, а команда МАГАТЕ на місці контролює хід робіт, повідомляє МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій атомній електростанції росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, яким заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти.

28 грудня повідомлялося, що біля Запорізької АЕС між Україною та РФ почалося перемир'я. Важливі ремонтні роботи розпочалися на лінії електропередачі поблизу окупованої Росією атомної електростанції після чергового місцевого перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.

Водночас вже на початку січня внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втрачала живлення з однією з високовольтних ліній.

Зеленський зазначав, що під час перемовин щодо перемирʼя у війні Росії проти України, щодо питання Запорізької атомної електростанції немає консенсусу, але якщо станція залишиться за росіянами – вона не буде працювати.