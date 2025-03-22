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За добу енергетики відновили живлення для понад 18 тисяч споживачів

Володимир Тунік-Фриз — 22 березня, 12:01
За добу енергетики відновили живлення для понад 18 тисяч споживачів
Getty images

За добу з 21 на 22 березня енергетикам вдалось відновити постачання електроенергії для 18 тисяч споживачів по усій країні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 18 098 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються", – йдеться у повідомленні.

Ситуація із забезпеченням ЗАЕС водою залишається стабільною.

У Міненерго закликаються споживати електроенергію раціонально.

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електроенергія

За добу енергетики відновили живлення для понад 18 тисяч споживачів
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