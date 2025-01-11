За добу енергетики відновили живлення для 17 тисяч споживачів

За добу з 10 на 11 січня енергетикам вдалось відновити живлення електроенергією для 16 991 споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Минулої доби енергетикам вдалось відновити живлення для 16 991 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо всіх споживачів раціонально споживати електроенергію протягом дня. Ощадливе споживання зменшує навантаження на енергосистему", – додали у повідомленні.

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