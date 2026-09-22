Росіяни атакували енергетику у семи областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у семи регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Київську, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську області

"Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Через сильний дощ та вітер на ранок є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 22 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 4,5% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-22:00.

Нагадаємо:

Під час першого Карпатського економічного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в енергетичній галузі, а Карпати можуть стати постачальником електроенергії до ЄС, що сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності від Росії.