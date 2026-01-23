З Варшави до Києва відправили 90 генераторів – Кличко

З Варшави до Києва відправили 90 генераторів різної потужності.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. А саме — надати генератори різної потужності.

"Вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва. І будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює росія масовими обстрілами інфраструктури", – поінформував Кличко.

