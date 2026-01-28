Українська правда
В Україні 29 січня відключення світла діятимуть усю добу

Віктор Волокіта — 28 січня, 18:23
Getty Images

У четвер, 29 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє пресслужба компанія "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.

Нагадаємо:

Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.

