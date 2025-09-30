З 1 жовтня водогін в Миколаєві підключать до електроживлення – Кім

Від першого жовтня почне діяти договір на постачання електроенергії для подачі води новим водогоном в Миколаєві.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З завтрашнього дня починає діяти договір по електриці для нового водогону. Тобто, будуть наповнювати систему. Думаю, тиждень потрібно ще на промивку", – зазначив він.

Кім підкреслив, що це не означає, що воду можна буде вже використовувати, оскільки ще будуть проводити дослідження.

Нагадаємо:

У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував Миколаїв. У 2024 році з державного бюджету виділили 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з Південного Бугу.

У підсумку проєкт обійшовся в 6,5 млрд грн, тож зекономлені кошти мають спрямувати на будівництво водогонів в інших регіонах.

У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а в серпні запустили тестову роботу водогону.

4 вересня прем’єр-міністерка Україні Юлія Свириденко заявляла, що за два тижні у Миколаєві прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах.