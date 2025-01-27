ЄС планує відкласти план відмови від російського палива на місяць

Європейська комісія, ймовірно, відкладе заплановану дату публікації дорожньої карти щодо поступової відмови від останніх видів палива з Росії, включаючи скраплений природний газ.

Про це пише Bloomberg.

Виконавчий орган блоку може представити план 26 березня, на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку. Очікується, що в дорожній карті будуть викладені кроки, необхідні для повної відмови країн-членів Європейського Союзу від російського палива, що є частиною зусиль, спрямованих на припинення фінансування вторгнення Росії в Україну.

ЗПГ з Москви залишається однією з останніх великих енергетичних залежностей Європи після того, як наприкінці минулого року припинилися трубопровідні потоки через Україну. Минулого року ЄС імпортував рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії, причому Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. Низка країн ЄС також продовжує імпортувати ядерне паливо з України.

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Нагадаємо:

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину.

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.