ЕС планирует отложить план отказа от российского топлива на месяц

Европейская комиссия, вероятно, отложит запланированную дату публикации дорожной карты по постепенному отказу от последних видов топлива из России, включая сжиженный природный газ.

Об этом пишет Bloomberg.

Исполнительный орган блока может представить план 26 марта, на месяц позже, чем планировалось изначально. Ожидается, что в дорожной карте будут изложены шаги, необходимые для полного отказа стран-членов Европейского Союза от российского топлива, что является частью усилий, направленных на прекращение финансирования вторжения России в Украину.

СПГ из Москвы остается одной из последних крупных энергетических зависимостей Европы после того, как в конце прошлого года прекратились трубопроводные потоки через Украину. В прошлом году ЕС импортировал рекордные объемы переохлажденного топлива из России, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими импортерами. Ряд стран ЕС также продолжает импортировать ядерное топливо из Украины.

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Напомним:

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и привлечет к этим обсуждениям Венгрию и Словакию.

Утром 1 января Украина приостановила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.