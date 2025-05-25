Єгипет веде переговори про купівлю 40-60 вантажів СПГ на тлі енергетичної кризи

Єгипет веде переговори з енергетичними компаніями і торговими домами про закупівлю 40-60 партій скрапленого природного газу (СПГ) на тлі загострення енергетичної кризи напередодні пікового літнього попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Країна може витратити до 3 мільярда доларів за поточними цінами на закупівлю СПГ, що збільшить навантаження на державну скарбницю, яка і без того перебуває під тиском необхідності підтримувати світло на тлі падіння видобутку газу і кризи вартості життя.

У середу президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив уряду «завчасно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стабільного постачання електроенергії», йдеться у заяві.

Протягом останніх двох років Єгипет пережив віялові відключення електроенергії, оскільки постачання природного газу не відповідало попиту. У лютому видобуток власного газу в Єгипті досяг найнижчого рівня за останні дев'ять років.

Водночас валютна криза в Єгипті призвела до затримки платежів міжнародним нафтовим компаніям, стримуючи розвідку і сповільнюючи видобуток нафти і газу.

За словами джерела Reuters, країні може знадобитися до 60 вантажів СПГ, щоб задовольнити свої потреби до 2025 року, додавши, що в довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до 150 вантажів.

За словами джерел, Єгипет веде переговори з Катаром, Алжиром, Saudi Aramco і великими світовими торговими домами.