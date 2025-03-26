ЄБРР надає "Нафтогазу" 270 мільйонів євро позики на закупівлю газу на наступні опалювальні сезони

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії.

"Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону", – заначив Шмигаль.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN уклали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері постачання зрідженого природного газу (LNG).