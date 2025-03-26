ЄБРР надає "Нафтогазу" 270 мільйонів євро позики на закупівлю газу на наступні опалювальні сезони
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії.
"Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону", – заначив Шмигаль.
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN уклали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері постачання зрідженого природного газу (LNG).