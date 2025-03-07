Нафтогаз і польська Orlen домовилися про постачання 100 мільйонів кубометрів газу

НАК "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN уклали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері постачання зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У межах меморандуму компанії підписали контракт на постачання близько 100 млн кубометрів газу.

"Україна має потужну газотранспортну систему та найбільші підземні сховища газу в Європі, що створює унікальні умови для розвитку ринку LNG. Співпраця з ORLEN дозволить нам зміцнити енергетичну безпеку, розширити джерела постачання та інтегруватися у європейський ринок", – заявив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Віцепрезидент ORLEN Роберт Сошинський зазначив, що партнерство буде взаємовигідним і допоможе Україні зміцнити енергетичну незалежність.

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Нагадаємо:

7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз.

Група Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).