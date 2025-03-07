Нафтогаз і польська Orlen домовилися про постачання 100 мільйонів кубометрів газу
НАК "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN уклали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері постачання зрідженого природного газу (LNG).
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
У межах меморандуму компанії підписали контракт на постачання близько 100 млн кубометрів газу.
"Україна має потужну газотранспортну систему та найбільші підземні сховища газу в Європі, що створює унікальні умови для розвитку ринку LNG. Співпраця з ORLEN дозволить нам зміцнити енергетичну безпеку, розширити джерела постачання та інтегруватися у європейський ринок", – заявив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Віцепрезидент ORLEN Роберт Сошинський зазначив, що партнерство буде взаємовигідним і допоможе Україні зміцнити енергетичну незалежність.
Читайте також: Три роки під російськими ударами. Як українська енергетика переживає чергову зиму?
Нагадаємо:
7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз.
Група Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).