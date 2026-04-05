ОПЕК+ планує символічне підвищення квот на видобуток нафти на тлі війни в Ірані

Члени ОПЕК+ планують підвищити свої квоти на видобуток у травні – це символічний крок, оскільки конфлікт на Близькому Сході обмежує видобуток і поставки з боку кількох найбільших членів альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Основна група членів досягла принципової згоди щодо збільшення обсягів видобутку приблизно на 206 000 барелів на добу під час віртуальної зустрічі, яка відбудеться в неділю 5 квітня, за словами двох делегатів.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ – розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

Нагадаємо:

Члени Організації країн – експортерів нафти в березні втратили близько чверті своїх поставок нафти.

Керівники найбільших нафтогазових компаній світу заявили, що війна на Близькому Сході вже створює серйозні ризики для глобальних постачань енергоносіїв: якщо війна затягнеться, Азія та Європа відчують дефіцит пального.