Іран дозволив Іраку проходити через Ормуз

Іранські військові заявили, що Ірак, який є великим виробником нафти, звільнено від обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці, що може стати важливим кроком для світових поставок нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Братній Ірак звільнено від будь-яких обмежень, які ми ввели щодо Ормузької протоки", – заявив речник іранських збройних сил у відеозаяві арабською мовою, опублікованій державним інформаційним агентством "Ісламська Республіка".

Ця заява може призвести до збільшення поставок іракської нафти на 3 мільйони барелів на день. Однак іракський чиновник застеріг, що користь від цього винятку залежатиме від того, чи готові судноплавні компанії ризикнути увійти в протоку для завантаження вантажу.

Наразі не зрозуміло, чи поширюватиметься цей виняток на всю іракську нафту чи лише на танкерні перевезення країни, а також як саме він буде реалізовуватися.

Незважаючи на те, що бойові дії тривають, а США посилюють свої погрози, судноплавство через цю важливу протоку дещо пожвавилося, оскільки кілька азійських країн домовилися про безпечний прохід.

Цього тижня протоку перетнув французький контейнеровоз — це перший випадок для західноєвропейського судна, а також пройшов японський танкер для перевезення скрапленого природного газу.

Проте кількість транзитів залишається незначною часткою від довоєнного рівня, коли через протоку проходила п'ята частина світової нафти та скрапленого природного газу.

Експорт іракської нафти в березні впав приблизно на 97% до середньодобового обсягу 99 000 барелів порівняно з попереднім місяцем, оскільки видобуток скоротився, а морські поставки були обмежені трубопровідною системою, що проходить через Туреччину до середземноморського порту Джейхан.

Послаблення Іраном обмежень у Ормузі відкриває принаймні можливість для Іраку відновити деякі морські поставки, хоча залишаються й інші перешкоди, зокрема відсутність ясності щодо того, коли і на скільки нафтові родовища країни зможуть збільшити видобуток.

