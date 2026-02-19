Літня Олімпіада-2032 отримала першого великого спонсора

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор-2032, які пройдуть в Брісбені, домовився про угоду з першим великим спонсором – австралійським Commonwealth Bank (CBA).

Про це пише SportsPro.

За даними видання Australian Financial Review, угода оцінюється в щонайменше 200 млн австралійських доларів (141,4 млн доларів США).

При цьому очікується, що CBA матиме певні обмеження щодо просування на іграх своїх продуктів, оскільки Visa має статус спонсора найвищого рівня МОК.

Visa, найімовірніше, матиме пріоритет над CBA у просуванні своїх платіжних послуг та використанні своїх платіжних терміналів на об'єктах ОІ-2032.

Commonwealth Bank шукав великого партнера у спортивному сегменті після того, як у 2025 році завершив 37-річну співпрацю з Австралійською федерацією крикету (Cricket Australia). Конкурент – банк Westpac – одразу ж став головним партнером федерації, підписавши угоду на 28,3 млн доларів США, але натомість вийшов із олімпійської угоди, відкривши шлях для CBA.

Для організаторів Ігор-2032 спонсорська угода дуже своєчасна, адже підготовка до Олімпіади поступово набирає обертів.

Президент оргкомітету Ендрю Ліверіс визнав, що витрати на Brisbane 2032 перевищили початкові прогнози, і операційний бюджет наразі перераховується. Коли у 2021 році заявку Брісбена затверджував МОК, бюджет сягав 4,9 млрд австралійських доларів (3,46 млрд доларів США).

Цільовий показник комерційного доходу від Ігор-2032 станом на лютий 2026 року встановлено на рівні 2 млрд австралійських доларів (1,41 млрд доларів США).

"Гадаю, цифри ще не раз будуть переглядатись, враховуючи політичну ситуацію в світі. Це звичайна практика", – визнав Ліверіс.

Літню Олімпіаду-2032 планують провести з 23 липня по 8 серпня 2032 року в Брісбені та навколишньому регіоні Південно-Східний Квінсленд. Таким чином Брісбен стане третьою австралійською столицею Олімпіади – раніше літні ігри проходили в Мельбурні (1956) та Сіднеї (2000).

