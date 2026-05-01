На Хмельниччині планують збудувати вітроелектростанцію: стартували обговорення

У Хмельницькій області стартували громадські обговорення проєкту будівництва та експлуатації вітроелектростанції ТОВ "Еко Вінд Летичів" на території Летичівської громади Хмельницького району.

Про це свідчать дані реєстру оцінки впливу на довкілля, повідомляє профільне видання ExPro.

Проєкт передбачає встановлення двох вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 1,5 МВт до 5 МВт кожна.

Загальна встановлена потужність станції становитиме до 10 МВт. Остаточні моделі турбін визначатимуться на етапі робочого проєктування.

Орієнтовна висота башти становитиме до 200 м, діаметр ротора – до 163 м, а максимальна висота конструкції до крайньої точки лопаті сягатиме 282 м.

Інфраструктура об'єкта включатиме підстанцію 35/10(6) кВ, лінії електропередачі напругою до 35 кВ для видачі потужності в мережу, внутрішньомайданчикові кабельні мережі, а також волоконно-оптичні лінії зв'язку для диспетчеризації та моніторингу роботи станції.

Очікувана щорічна генерація становитиме від 3,5 тис. МВт-год до 28 тис. МВт-год.

Для розміщення об'єкта передбачено дві земельні ділянки загальною площею 1,29 га, які наразі мають сільськогосподарське призначення.

У межах реалізації проєкту планується зміна їх цільового призначення під енергетичний об'єкт.

ТОВ "Еко Вінд Летичів" входить до групи Володимира Лєсного. Основний її бізнес пов'язаний з імпортом та продажем замороженої риби та морепродуктів, зокрема через ТОВ "Кволіті Фіш".

