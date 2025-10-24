"Втратили власний видобуток": уряд виділив 8,4 мільярдів на імпорт газу

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", – зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

Нагадаємо:

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна зможе знайти газ на 2 млрд доларів. Країна знає, де взяти кошти й звідки імпортувати газ.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко минулого тижня не стала спростовувати інформацію ЗМІ про те, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.