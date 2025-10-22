Новий пакет енергопідтримки від Норвегії: Україна отримала $150 мільйонів на закупівлі газу

Україна отримала новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії у розмірі близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Норвегії.

За його словами, це вже третій пакет енергопідтримки у цьому році.

"Подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час нашої зустрічі. Розповів про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу.

Ми обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна зможе знайти газ на 2 млрд доларів. Країна знає, де взяти кошти й звідки імпортувати газ.