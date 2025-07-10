Норвегия предоставит 200 миллионов долларов на восстановление энергетического сектора Украины

Программа развития ООН и правительство Норвегии начали масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Говорится, чтоинициатива предусматривает как оперативное реагирование на текущий кризис, так и долгосрочную модернизацию в соответствии с национальными приоритетами.

"Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, является критически важным для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, восстановить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе", - отметил глава ведомства Герман Галущенко.

Министр торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесили Мирсет заявила, что Норвегия твердо поддерживает Украину, особенно в отношении постоянных вызовов для ее энергетической инфраструктуры.

Сообщается, чтоновая инициатива обеспечит восстановление теплоснабжения и водоснабжения для миллионов людей, в частности уязвимых групп населения в прифронтовых общинах.

Она также предусматривает оснащение больниц и предприятий водоснабжения солнечными панелями и резервными батарейными системами для сохранения критически важных услуг во время отключений электроэнергии.

Также во время Конференции по восстановлению Украины представители Норвегии объявили о выделении в Фонд поддержки энергетики Украины 42 млн евро.

"Эти средства станут важной помощью для восстановления поврежденных энергетических объектов, усиления защиты инфраструктуры от российских атак и развития более устойчивой и децентрализованной энергосистемы Украины", - отметили в Минэнерго.

Кроме этого,соглашение на выделение 300 тыс. евро для поддержки энергетики заключили также с Международной финансовой организацией NEFCO. Корпорация поддерживает инвестиции зеленого роста и финансирует, в частности, проекты для повышения энергоэффективности и чистого производства энергии.

Напомним:

За три года работы Фонда поддержки энергетики, взносы доноров достигли 1,2 миллиарда евро.