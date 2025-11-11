У грудні зросте максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС в Україну – Укренерго
З грудня максимальна потужність, доступна для імпорту електроенергії до України та Молдови з сусідніх держав ЄС, становитиме до 2300 МВт.
Про це повідомив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими колегами з приводу збільшення величини імпорту електроенергії. Наразі це 2100 мВТ. Ми не можемо її використати через внутрішні обмеження енергосистеми.
Водночас на наступний місяць досягнуто домовленостей з європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВт", – розповів він.
За словами Зайченка, це дозволить в будь-який момент отримати від європейських колег допомогу для енергосистеми.
Нагадаємо:
В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 разу – до 360 тис. МВт-год.