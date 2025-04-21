Россия готовится к минимальной цене на нефть с 2020 года

В России снизили ожидания по цене на нефть на 2025 год.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Так, среднегодовую цену Urals в 2025 году понизили до $56 за баррель. Как пишет The Moscow Times, это минимальная цена с 2020 года, когда из-за пандемии спрос на нефть упал, и среднегодовая цена Urals составила $41,7 за баррель. До этого российская нефть стоила меньше в 2015-2016 годах ($51,2 и $41,9 соответственно).

Новый прогноз ниже не только от заложенной в бюджет цены $69,7 за баррель, но и от так называемой цены отсечения $60/баррель, на основе которой планируются расходы.

Нефтегазовые доходы выше цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если фактическая стоимость нефти оказывается ниже $60, недостающие средства берутся из ФНБ.

На 1 апреля в нем оставалось 3,27 трлн рублей ликвидных активов.

Напомним:

Центробанк России в своем февральском прогнозе закладывал ожидания цен на российскую нефть в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60.