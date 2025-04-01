"Укрнафта" повідомила про мільярдні прибутки у 2024 році

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року сягнув 16,4 млрд грн.

Про це повідомив керівник "Укрнафти Сергій Корецький.

"Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафта". Кожна цифра підтверджена офіційною звітністю", - розповів Корецький.

За його словами, компанія другий рік поспіль продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі у сегменті АЗК.

Нагадаємо:

У 2023 році "Укрнафта" отримала 24 млрд грн чистого прибутку.

У 2024 році компанія "Укрнафта" пробурила 10 нових свердловин і над 12 ще працює.