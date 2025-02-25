Торік "Укрнафта" пробурила 10 нових свердловин і над 12 ще працює

У 2024 році компанія "Укрнафта" пробурила 10 нових свердловин і над 12 ще працює.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації", – йдеться в повідомленні.

Торік "Укрнафта" пробурила 32 тисячі метрів, що складає +280% до 2023 року. Всього в 2025 році планується 30 нових свердловин.

Також в минулому році компанія:

• Придбала перший спецдозвіл на аукціоні;

• Досягла 91% коефіцієнту заміщення запасів. 2,2 млн тонн в нафтовому еквіваленті - це 1,5 тис. тонн нафти та 689 млн кубометрів газу. В 2023 році було 64%. До цього протягом останніх п'яти років середній коефіцієнт заміщення складав всього 15%;

• Дослідила 600 квадратних кілометрів 8 родовищ та площ за допомогою 3D сейсморозвідки. В 2025 році планує вивчити ще 800 квадратних кілометрів;

• Пробурила свердловину глибиною 4520 метрів – це найбільш глибокий об'єкт "Укрнафти" за останні 8 років;

• Провела 340 операцій з інтенсифікації видобутку. Накопичений додатковий видобуток 121 тис. тонн нафти та 111 млн кубометрів газу;

• Провела 69 ГРП. Накопичений додатковий видобуток 66 тисячі тонн нафти та 13 млн кубометрів газу, коефіцієнт успішності операцій з ГРП - 89%, середній приріст дебіту 9 тонн на добу. В 2023 було 11 ГРП, в середньому 6 протягом 5 останніх років. В 2025 планується 70 ГРП.

• Здійснила три операції з потоковідхилюючими методами – накопичений додатковий видобуток 4,7 тис. тонн нафти.

Нагадаємо:

"Укрнафта" планує збудувати сучасну парогазову ТЕЦ, яка буде здатна забезпечити електроенергією та теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.