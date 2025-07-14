Імпорт електроенергії в Україну подвоївся

Протягом 7–11 липня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім – до 44 тис. МВт·год. Водночас обсяги експорту скоротилися до 32,2 тис. МВт·год.

Про це йдеться в моніторингу ExPro.

Зазначається, що найбільші обсяги імпорту фіксуються у вечірні години пікового навантаження.

"Наразі імпорт у пікові години може перевищувати 1 ГВт, що є вагомим внеском у забезпечення стабільності. В поточних умовах, імпорт знову може стати важливою складовою для енергосистеми у години пікового споживання", – повідомляють аналітики.

Вони додають, що "потреба у довгостроковому прогнозуваному імпорті ставить на порядок денний розвиток аукціонів на доступ до міждержавного перетину".

Нагадаємо:

У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

В червні т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що енергосистема України залишається стабільною, і в разі відсутності обстрілів віялових відключень влітку не очікується.